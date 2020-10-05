Eskişehir'de hibrit mısır tohumu ekilen tarlada hasat programı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tareks Tohumculuk öncülüğünde yüksek verime sahip hibrit mısır tohumu ekimi yapılan arazide hasada başlandı.

Eskişehir Merkez Kooperatifi ortaklarından Erdi Gül'e ait Beyazaltın Mahallesi'ndeki tarlada demonstrasyon amaçlı hibrit mısır tohum ekildi.

FAO 600-620 grubunda yer alan Kütahya ve Eskişehir bölgesine uygun olan OSSK 625, TK Doruk, Gerdano tanelik çeşitlerle yapılan deneme ekimleri sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.

Deneme ekim alanında projenin sonuçlarının gözlemlenmesi amacıyla hasat programı gerçekleştirildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman çiftçilerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Özellikle son dönemde tohumdan başlayıp, market rafına kadar gidecek bir yapıyı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü: