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Eskişehir'de hırsızlık amacıyla girdiği evin sahibini öldüren zanlı hakim karşısında

13.03.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de geçen yıl aralık ayında hırsızlık amacıyla girdiği evin sahibini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Neşat T, maktul Hüseyin Pınar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatini istedi.

Maktul Hüseyin Pınar'ı tanımadığını iddia eden sanık Neşat T, "Olayın olduğu gün ikametimdeki evin karşısında oturan yengem beni çağırmıştı. Gidip orda oturdum. Sohbet ettik, çay içtik. Daha sonra evime gittim. Bunların saat kaç gibi olduğunu hatırlamıyorum. Evde odun olmadığı için dışarıdan odun alıp yaktım ve uyudum. Olay günü evdeydim. Suçsuzum, beraatimi isterim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de geçen yıl aralık ayında güvercin çalmak için girdiği evin sahibi Hüseyin Pınar'ı silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı Neşat T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanık Neşat T. hakkında, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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