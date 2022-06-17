YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri dövmelerinden tespit edilip yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri dövmelerinden tespit edilip yakalandı

17.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri dövmelerinden tespit edilip yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, kolları ve ellerindeki dövmelerden yola çıkan jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdağ Mahallesi'ndeki verici istasyonundan piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan bakır kablonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarından, zanlıların kolları ve ellerinde dövme olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, çalıntı motosikletle yeniden geldikleri mahalle yakınında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıEskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Valiliğinden YKS tedbirleriAnkara Valiliğinden YKS tedbirleri
FETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat ettiFETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat etti

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:01
Akşam
20:35
Yatsı
22:22
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.