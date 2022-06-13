Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen genç öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y'nin ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 29 kişinin de ifadesine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

