Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen genç öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y'nin ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 29 kişinin de ifadesine başvurdu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz