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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen genç öldü

13.06.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen genç öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y'nin ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 29 kişinin de ifadesine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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