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Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

20.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sıla Yıldırım idaresindeki 26 VZ 845 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 88. kilometresinde, Ahmet Nuri Taşdemir'in kullandığı 59 AH 519 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Sıla, Alperen ve Ali Enes Yıldırım 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Ahmet Nuri ve Neriman Taşdemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Eskişehir

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191120211830201120211000
Defne Eczanesi
Odunpazari
(19.11.2021 18:30 / 20.11.2021 10:00) Eczanesi
191120211830201120211000
Defne Eczanesi
Odunpazari
(19.11.2021 18:30 / 20.11.2021 10:00) Eczanesi
191120211830201120211000
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