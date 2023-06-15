Eskişehir'de karısını bıçakla yaralayan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Ali Yüksel (34) ile olayda yaralanan kadının yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Ali Yüksel, "Öldürme kastım olsaydı, bu neticeyi rahatlıkla alabilirdim. Ancak benim kastım öldürmek değildir. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Odunpazarı Emek Mahallesi'ndeki evlerinde 5 Ocak 2022'de Ali Yüksel ile eşi Ülviye Yüksel (43) arasında tartışma çıkmıştı. Karısını sırtından bıçakla yaralayan Ali Yüksel tutuklanmış, Ülviye Yüksel ile tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

