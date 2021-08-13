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Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor

13.08.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, OBAK ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

İnsansız hava araçlarının da desteğiyle arama yapan ekipler, dün başladıkları arama çalışmalarında ilerleme kaydetmek için uğraş veriyor.

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