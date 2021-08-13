Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.
71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, OBAK ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.
İnsansız hava araçlarının da desteğiyle arama yapan ekipler, dün başladıkları arama çalışmalarında ilerleme kaydetmek için uğraş veriyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz