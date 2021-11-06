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Eskişehir'de kaybolan kadın bulundu

06.11.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaybolan kadın bulundu

Eskişehir'de kaybolan kadın bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan kadın bulundu.

Mamure Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası A.T'den (73) haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden AFAD, UMKE, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ve Ankara ekipleri DAK ve İHH ile jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Aramada, termal özellikli insansız hava aracı da kullanıldı.

Kayıp kadın öğle saatlerinde Sarıkavak mevkisinde jandarma ekiplerince bulundu. İlk müdahalesi ve kontrolü UMKE ekiplerince yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı kadın çıktığı zorlu dağlık alandan sedye yardımı ile indirilip tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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