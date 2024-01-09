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Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunan kişinin kardeşi gözaltına alındı

09.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolduktan 25 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin kardeşi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Nazmi Ö'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında çalışmasını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT), yaptıkları incelemelerin ardından maktulün kardeşi M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

OLAY

Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yakınlarıyla yaşadığı evden 26 Eylül 2023'te ayrıldıktan sonra kaybolan Nazmi Ö'nün (65) geri dönmemesi üzerine ekiplerce arama yapılmış, herhangi bir bulguya rastlanılamamıştı.

Aynı mahallede 21 Ekim'de yol kenarında otluk alanda parçalanmış halde bulunan cesedin, Nazmi Ö'ye ait olduğu belirlenmişti.

Akli dengesi yerinde olmayan Nazmi Ö'nün cesedine ait parçalar, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedilmişti.

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Gözaltı Eskişehir ceset kayıp kardeş

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