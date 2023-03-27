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Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın çöp evden çıktı

27.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, tamamı çöp ve sinekle kaplı haldeki evde bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan N.G'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat N.G'ye ulaşmaya çalıştı. Kapıyı açan yaşlı kadın, evde yalnız yaşadığını belirterek kimseden yardım talep etmediğini söyledi.

Evin kapısına kadar çöp olduğunu gören polis ekipleri, yaptığı kontrolde N.G'in evinde tonlarca çöp topladığını belirledi.

Ekiplerce evden çıkarılan N.G, sağlık kontrolünden geçirilmesi için 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çöp evin temizlenmesi için ilgili kurumlara bilgi verildi.

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