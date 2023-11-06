Eskişehir'de kilise pastörünü darbeden şüpheli ruh sağlığı hastanesinde gözetim altına alındı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan Eskişehir Protestan Kilisesi'nde 29 Ekim'de ayine katılan İ.Ö. (46), pastör (Protestan kilisesinde ayini yöneten din adamı) Artun Tokatlı'yı darbetti.

Tokatlı ve kilisede bulunanlar tarafından yakalanan İ.Ö, polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli, Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde gözetim altına alındı.

Olay anı, kilisedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLMAYAN BİR KİŞİ"

Eskişehir Protestan Kilisesi Pastörü Artun Tokatlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Ekim'de kilisede gerçekleştirilen ibadetin sonunda üzücü bir olay olduğunu söyledi.

Duruma çok üzüldüklerini anlatan Tokatlı, "Akıl sağlığı kısmen yerinde olmayan bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Gerek emniyet mensupları olsun gerek başsavcılık olsun, konuya karşı oldukça hassas davrandı. Gerekli bütün ilgiyi gösterdiler." diye konuştu.

Olay anında vaaz verdiğini ve sonrasında saldırganın kürsüde yanına geldiğini belirten Tokatlı, şöyle devam etti:

"Kendisini vaftiz etmemizi istedi. Ben bu şekilde insanları vaftiz etmediğimizi, bunun belli bir sürecinin olduğunu, gerçekten Hristiyanlığı tanıması gerektiğini ve ondan sonrasında vaftiz olabileceğini kendisine dile getirdim. Tabii ki bu onun pek hoşuna gitmedi. Ondan sonrasında da zaten vurdu. Ben tam göz göze temas sağlamıyordum kendisiyle. Vaaz defterine bakıyordum. O arada vurdu. Burada kilise üyeleri de destek olup şahsı etkisiz hale getirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık, polis geldi."

Tokatlı, yaşananları münferit bir olay olarak değerlendirdiğini, Türkiye'nin ve Eskişehir'in kiliseye karşı her zaman hoşgörülü ve saygılı yaklaştığını söyledi.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞININ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Şüpheli İ.Ö. de ifadesinde, kilisedeki ayine katıldığını belirterek, "Artun Bey cemaat üyeleri ile Hristiyanlığa ait dini bilgiler veriyordu, Hristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu belirtiyordu. Karşındaki insan sana kötülük yaptığı zaman kötülükle cevap vermememiz gerektiğini, örneğin size birisi tokat atarsa diğer yanağımızı dönmemiz gerektiğini anlatıyordu. Ben de pratik ders anlatımı olduğu için cemaat üyelerinin yanında Hristiyanlık dininin gerçekten anlatıldığı gibi hoşgörü dini olup olmadığını test etmek için Artun Bey'in yanına yaklaşarak tokat attım. Amacım kesinlikle zarar vermek değildi. Benim psikolojik rahatsızlığım bulunmaktadır, çeşitli ilaçlar kullanmaktayım." ifadelerini kullandı.

