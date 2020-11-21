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Eskişehir’de kırağı doğaya beyaz gelinliğini giydirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.11.2020 13:37 | Son Güncelleme

Eskişehir Mihalgazi ilçesinde bugün oluşan kırağı, yazın bittiğinin göstergesi olurken, ilçenin yer yeri beyaza büründü.İlçede gece saatlerinde oluşan kuvvetli kırağı yazı bitirdi.

Eskişehir Mihalgazi ilçesinde bugün oluşan kırağı, yazın bittiğinin göstergesi olurken, ilçenin yer yeri beyaza büründü.
İlçede gece saatlerinde oluşan kuvvetli kırağı yazı bitirdi. Kuvvetli bir şekilde oluşan kırağı, sokak ve ağaçları beyaza bürürken, vatandaşların da şaşırmasına neden oldu. Sabah erkan saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar her tarafın bembeyaz olduğunu görünce kar yağdığını düşünerek şaşkına döndü. Kar görünümünde olan kırağı; çatıları, arabaları, bölgedeki meyve ağaçları, yaz sonunda bahçelerde çok az kalan biber, patlıcan gibi yaz ürünlerini bembeyaz gelinliğin giydi.
Diğer yandan ilçede termometreler en düşük sıfır dereceyi gösterdi.

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