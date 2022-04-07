YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

07.04.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kiraladığı otomobile sahte plaka takarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan bakır boruların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın kiralık bir araca sahte plaka takılarak gerçekleştirildiğini belirledi. Kimliği tespit edilen zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendiAtatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendi
Diyarbakır'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandıDiyarbakır'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezasıİstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
13:05
İkindi
16:42
Akşam
19:34
Yatsı
20:55
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Menopoza girdiğini sandı ama durum bambaşkaydı!

Menopoza girdiğini sandı ama durum bambaşkaydı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.