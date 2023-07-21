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Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki anne ile oğluna çarptı

21.07.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı.

Ali D. (73) idaresindeki 34 DD 5135 plakalı otomobil, Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Nursel Efe (45) ile oğluna çarptı.

Yaralanan Nursel Efe, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Efe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, çocuğunun ise kazadan yara almadığı öğrenildi.

Sürücü Ali D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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