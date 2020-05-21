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Eskişehir’de korkutan yangın

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 2 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.Olay, dün akşam saatlerinde Tunalı Mahallesi Nova Sokak’ta gerçekleşti.

Eskişehir’de 2 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Tunalı Mahallesi Nova Sokak’ta gerçekleşti. Türk Kızılayı’na ait olduğu iddia edilen 2 katlı metruk bina bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından içerisinde evsizlerin kaldığı belirtilen binadan çıkan dumanlar kısa sürede mahalle sakinlerini sokağa döktü. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Alevlerin etraftaki binalara sıçramasından endişe duyan vatandaşlar, panik içerisinde itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Bina, yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan mahalle sakinleri bina içerisinde evsiz şahısların kaldığını ve içeride alkol aldıklarını söyleyerek, daha fazla tehlike oluşturmaması için binanın yıkılmasını istedi.

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