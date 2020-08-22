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Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 230 kişiye 724 bin 500 lira para cezası kesildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 13:27 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 230 kişiye 724 bin 500 lira para cezası kesildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 230 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, denetim ve aramalarda söz konusu adreslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında 230 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 724 bin 500 lira ceza kesildi.

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