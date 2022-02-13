Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akcami Mahallesi Demirler Sokak'ta daha önce kafe olarak işletilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz