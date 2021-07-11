Eskişehir'de "Kybele" adlı oyunun prömiyeri yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının ortak projesi olan "Kybele" adlı oyunun prömiyeri "Yazılıkaya Midas Anıtı"nda sergilendi.

Han ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihe sahip Anadolu'nun en eski misafirlerinden sayılan Friglere ev sahipliği yapmış Frigya Vadileri'nin en görkemli anıtı olan "Yazılıkaya Midas Anıtı"nda çalışmalarına geçtiğimiz haziran ayında başlanan oyun Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adlı eserinden yola çıkılarak uyarlandı.

Oyun, Anadolu kültürünün en önemli tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere, antik çağlardan günümüze, yakın coğrafyada adı geçen Artemis, Niobe, Andromahe, Teodora'nın da aralarında bulunduğu tarihi isimleri sahneye taşıyor.

Murat Atak'ın yönettiği oyunda Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan rol alırken, Eskişehir Senfoni Orkestrası kadın sanatçıları eşliğinde ilk gösterimini yaptı.

Oyunu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile çok sayıda davetli izledi.



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