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Eskişehir’de ‘Madde Bağımlılığı’ tiyatroyla anlatıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.02.2020 18:44 | Son Güncelleme

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi (CKD) iş birliği ile; ‘Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele’ kapsamında, gerçekleştirilen tiyatro etkinliği farkındalık oluşturdu.Eskişehir-Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında ETOS Başkanı Nihal Bağcı, “Bu tiyatro etkinliği; madde bağımlılığına dikkat çekmeyi, bütün uyuşturucu maddelerden arınmış bir toplum bilinci oluşturmak hususunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi (CKD) iş birliği ile; ‘Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele’ kapsamında, gerçekleştirilen tiyatro etkinliği farkındalık oluşturdu.
Eskişehir-Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında ETOS Başkanı Nihal Bağcı, “Bu tiyatro etkinliği; madde bağımlılığına dikkat çekmeyi, bütün uyuşturucu maddelerden arınmış bir toplum bilinci oluşturmak hususunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Uyuşturucu madde kullanımında 15- 25 yaş grupları hedef alındığından, okullarda Sosyal Hizmet Uygulamaları kapsamında; aile, okul, çocuk ve çevre arasında bir bütünlük oluşturulması, ebeveyn ile çocuk arasında sağlıklı iletişimin kurulması hayati önem taşımaktadır’’ dedi.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Eskişehir Şube Başkanı Demet Uğur Yetkin ise, "Madde kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak, anneler aracılığı ile toplumun uyuşturucu ile mücadeleye katılımını sağlamak, önleme çalışmalarını güçlendirmek, gençlerimizi ve geleceğimizi korumak adına ülke çapında etkili bir kampanya başlattık. Türk Milletinin her ferdini sorumluluğa, gençleri hayatta tutmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Tiyatro etkinliği; ‘Uyuşturucuya hayır’ sloganıyla hazırlandı ve kamu spotu ile devam etti. Ardından, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncusu Hüseyin Demir’in yazıp sahneye koyduğu ve oynadığı ‘kayboluş’ adlı tek kişilik tiyatro oyunu, gençler ve ebeveynler tarafından büyük ilgi ve beğeni ile izlendi.

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