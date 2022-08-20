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Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı

20.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı

Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde merada kaybolan gence ulaşıldı.

Ekipler, 18 Ağustos akşamı Obruk Mahallesi'ndeki çalıştığı iş yerine ait besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına gitmesinin ardından haber alınamayan Ali Akkanat (25) için bu sabah yeniden arama çalışması başlattı.

Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, İZDER ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede tarama yaptı.

Akkanat'ın kendi imkanları ile Obruk Mahallesi'ne döndüğü bilgisine ulaşan ekipler, aramayı sonlandırdı.

Bitkin halde bulunan genç, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu

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