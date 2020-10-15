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Eskişehir'de nehirde boğulan kız çocuğu Şanlıurfa'da toprağa verildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

Eskişehir'de nehirde boğulan kız çocuğu Şanlıurfa'da toprağa verildi

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde boğulan kız çocuğunun cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Nehri'nde ayağını yıkarken düşüp boğulan Gamze Kakız'ın (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından Kakız'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Kakız'ın cenazesi Yeni Aile Mezarlığına defnedildi.

Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir'e gelen ailesiyle gittiği Günyüzü ilçesine bağlı Doğray Mahallesi'nde Gamze Kakız'ın Sakarya Nehri'nde boğulduğunu gören Nizamettin Aytekin suya atlamış, boğulma tehlikesi yaşayınca nehirden çıkmıştı.

Kakız'ın ise yaklaşık bir saat sonra nehirde ceesedi bulunmuştu.

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