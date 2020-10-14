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Eskişehir'de nehre düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Eskişehir'de nehre düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Mevsimlik işçi olan ailesiyle Şanlıurfa'dan kırsal Doğray Mahallesi'ne gelen Gamze Kakız (13), nehir kıyısında ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçlarınca yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sudan çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna gönderildi.

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