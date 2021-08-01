Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlere başladı.

Jandarma yaya ve motorize ekiplerle ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşları bilgilendirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz