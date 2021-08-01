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Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi

01.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlere başladı.

Jandarma yaya ve motorize ekiplerle ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşları bilgilendirdi.

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Sabah
05:50
Öğle
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İkindi
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Akşam
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