Eskişehir'de otomobille kadına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kullandığı otomobille kadına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Aralık'ta Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde eşiyle yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'ın (62) aracın çarpması sonucu yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ters şeritten gelerek çarptığı kadının yaralanmasına sebep olan 11 DD 791 plakalı otomobilin ruhsat sahibi Erdem A. (21), Sakarya polis noktasına gelerek aracının olaydan önce çalındığını, kazayı kendisinin yapmadığını iddia etti. Bunun üzerine Erdem A. salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, iş yeri güvenlik kameralarının yanı sıra KGSY kameralarınca kaydedilen görüntülerin detaylı incelemesi ve saha çalışması sonucu aracı kaza saatinden önce ve sonra ruhsat sahibinin kardeşi K.A'nın (18) kullandığı tespit edildi.

Şüpheli K.A. ile ağabeyi Erdem A. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erdem A. hakkında "suç uydurmak ve yalan beyanda bulunmak"tan adli işlem yapıldığı, ehliyeti bulunmayan K.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kazada ağır yaralanan Perihan Yalçın'ın sol omuzunda parçalı kırık olduğu, ameliyatla platin takıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

