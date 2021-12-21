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Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 zanlı yakalandı

21.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir araçtaki 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, 155 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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Can Eczanesi
Odunpazari
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
201220211830211220210830
Can Eczanesi
Odunpazari
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
201220211830211220210830
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