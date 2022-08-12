Eskişehir'de polisin merdivenden düşerek yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kavgaya müdahale eden polis memuruna mukavemette bulunarak yaralanmasına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'tan gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

M.Ç, F.P, Ü.A. ve N.Ç'nin karıştığı kavgaya müdahale eden polis memurlarından biri, şüphelilerin mukavemeti sonucu merdivenden düştü.

Yaralanan polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.P, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.



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