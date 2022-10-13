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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

13.10.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

Ufuk Ç, Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde Porsuk Çayı kenarında oturduğu sırada suya düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin sudan çıkarttığı Ufuk Ç, 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

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