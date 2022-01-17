Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi bazı kesimlerde buz tabakasıyla kaplandı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.
Kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
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