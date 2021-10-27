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Eskişehir'de restoranda çıkan silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

27.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de restoranda çıkan silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de restoranda çıkan ve bir kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili firari şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Baturhan Abacı'nın öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Amirliği ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen firari şüpheli Veysel B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Böylece olayda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir restoranda 21 Ekim'de silahla yaralanan Abacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheliler İhsan Ö, Murat N. ve Sinan İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İhsan Ö. ve Sinan İ, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Murat N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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