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Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

03.04.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak'ta iş yeri bulunan İsmail Ç, aracından indiği sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi üzerine yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Eskişehir silahlı saldırı

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