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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.04.2020 14:14 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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Ceza Para sokağa çıkma kısıtlaması

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