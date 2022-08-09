Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Aktaş'ın (43) kullandığı 26 NF 398 plakalı otomobil, Tepebaşı ilçesi sınırları içinde yer alan sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde bulunan Aktaş'ın öldüğünü belirledi.

Sürücünün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz