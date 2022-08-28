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Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

28.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri iki otomobille bulunan 6 şüpheliyi Yukarısögütönü Mahallesi'nde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen toz halindeki şarap mayalarının bulunduğu torbalar müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser maya operasyon

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