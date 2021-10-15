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Eskişehir'de tartıştığı kadını darbeden şüpheli gözaltına alındı

15.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darp anı güvenlik kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Hacıalibey Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yürüyen T.Y. (38) ile yanındaki kadın B.G. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.Y'nin darbettiği kadın yere düşerek baygınlık geçirdi. Yerdeki B.G'nin başında beklemeye başlayan T.Y'ye çevredeki bazı kadınlar tepki gösterdi. Şüpheli bu sırada tartıştığı bir kadının da üzerine yürüdü.

B.G, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Y'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, B.G. ilgili koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüpheli T.Y'nin, B.G'ye uyguladığı şiddet yer aldı.

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