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Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

29.08.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kavga sırasında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Ihlamurkent Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan Uğur B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kentte geçen cuma gecesi bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Atakan Ö. ile yoldan geçen Uğur B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Atakan Ö, hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Uğur B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanmıştı.

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