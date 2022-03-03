Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler H.T, B.Ö. ile İ.K. belirlenen adreslerde yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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