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Eskişehir'de tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

31.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'nde Muhterem Çalışkan'a ait tek katlı evin bahçesinde bulunan atık malzemeler, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangın kısa sürede eve sıçradı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı çalışma yaptı.

İçeride kimsenin bulunmadığını belirleyen itfaiye görevlileri, alevleri söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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