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Eskişehir'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

15.10.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan" aranan S.K'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen iki kişinin ifadelerine başvurdu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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