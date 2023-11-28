Eskişehir'de tır şoförü cinayeti davasında beraat eden iki sanık yeniden yargılanıyor

Eskişehir'de 9 yıl önce tır şoförü Cem Sarıkan'ın mescitte tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin haklarında açılan davada beraat eden iki sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında yakalama kararı çıkarılan cinayet sanığı Ali Çetin'in katılmadığı duruşmada, azmettirici olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Beytullah Öz savunma yaptı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Öz, "Olay günü, olay yerine hiç gitmedim. Ali Çetin'le telefonla da görüşmedim. Beni aramış ancak duymamışım. Bana irsaliye teslim etmesi gerekiyordu. Zamanında teslim etmediği için aramış. Telefonumda cevapsız aranması vardı. Yanına gittiğimde benden kendisini otogara bırakmamı istedi, ben de bıraktım. Bana iftira atılıyor." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Cinayet sanığı Çetin'in yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

DAVA SÜRECİ

Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki hizmet binasının mescidine 17 Ocak 2014'te namaz kılmak için girenler, tabancayla öldürülen iki çocuk babası Cem Sarıkan'ın (35) cesedini bulmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli Ali Çetin tutuklanmıştı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Çetin, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Beytullah Öz için ise beraat kararı verilmişti.

Bunun üzerine 5 yıl tutuklu kalan Çetin, avukatı aracılığıyla karara itiraz etmiş ve 2019 yılı Ekim ayında tahliye edilmişti. İtirazı değerlendiren Yargıtay, 25 yıl 10 ay hapis cezası kararını bozarak dosyayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.

2020 yılının Şubat ayında görülen duruşmada, sanık Ali Çetin hakkında "delil yetersizliği" nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan yeni soruşturma kapsamında, beraat eden tutuklu sanık Ali Çetin'in olay gününe ilişkin haberleşme trafiği sistemi (HTS) kayıtları ile diğer deliller yeniden incelendi ve bu kişinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanık Ali Çetin'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Çetin hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak yakalama kararı çıkarıldı.

