Eskişehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seda Bodur (22) idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde H.K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Bodur ve otomobildeki Buse Nur Bulut (21) hayatını kaybetti.

Yaralanan Meltem Bodur (19) ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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