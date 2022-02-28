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Eskişehir'de torununu öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

28.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de torununu öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de torununu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali G, torunu maktul Alihan G'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Ali G, torununun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisinden sürekli para istediğini ileri sürdü.

Olay günü yaşananları anlatan Ali G, şu ifadeleri kullandı:

"Torunum Alihan, eşimle kavga etmiş. Eşim ağlıyordu. Ne olduğunu sordum ancak cevap vermedi. Daha sonra eşim evden çıkarak mendil satmaya gitti. Alihan ise evde kaldı. Yeni bir silah almış, bana silahı gösterip 'Haydi iyisin.' dedi. Alihan ile arkadaşı, evde hazırladıkları düzenekle uyuşturucu kullanıyordu. Ben evden çıktım ve akşam geldim."

Ali G, dışarıdayken alkol aldığını, eve geldiğinde ise torununun tek başına olduğunu belirtti.

- "Bıçağı kendimi koruma amaçlı ona salladım"

Bir ara mutfağa girdiğini, masada duran, hurdacılık işinde kullandığı bıçağı alıp beline koyduğunu anlatan sanık, şöyle devam etti:

"Dışarı çıkacağım sırada torunum Alihan gelip benden para istedi. Param olmadığını söyledim. Bana küfretti ve yüzüme tokat attı. O sırada montunun fermuarını açtı. Daha önceden tabancası olduğunu gördüğüm için onu çıkaracak sandım. Ben de belimdeki bıçağı kendimi koruma amaçlı ona salladım. Kim torununu öldürmek ister ki? Sonra Alihan yere çöktü. Babası geldi, arabaya alıp hastaneye götürdüler. Alihan daha önce de eşime bıçakla saldırmıştı."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanık ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'taki evlerinde geçen yıl kasım ayında dede Ali G. ile torunu Alihan G. (22) arasında tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali G. tarafından bıçaklandığı iddia edilen torunu Alihan G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Ali G. hakkında "alt soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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