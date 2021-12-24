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Eskişehir'de Türk Metal Sendikası üyelerinden toplu iş sözleşmesi eylemi

24.12.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Türk Metal Sendikası üyelerinden toplu iş sözleşmesi eylemi

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine Eskişehir'de eylem yaptı.

Ulus Anıtı önünde toplanan işçilere seslenen Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, alanda Türk ekonomisinin yükünü çeken, kriz ve salgın demeden üreten, çalışan, alın teri döken metal işçilerinin bulunduğunu söyledi.

Emekçilerin, hakkını arayanların, namuslu, cefakar, vefakar sendika üyeleri ile birlikte buluştuklarını ifade eden Demir şunları söyledi:

"Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, onlar; en zor, en imkansız zamanlarda bile, işlerine, işyerlerine sahip çıktılar. Onlar herkesin salgından korkup evine kapandığı günlerde, ölüme meydan okuyarak çalıştılar. Onlar şimdi burada. Emekleri ve ekmekleri için, haklı taleplerini haykırmak için buluştular. çalışırken sırtımızı sıvazlayan ama sözleşme masasında bizi tanımazdan gelenlere seslerini duyurmak için buluştular. İşte o sesi duyun…

Onlar diyor ki, 'İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız.' Kimsenin sokağa çıkamadığı günlerde, en ağır işlerde tezgahlarının başında olanlar kazanacak. Salgına bile meydan okuyup, durmadan dinlenmeden üretenler, salgını hiçe sayanlar, ölümüne çalışanlar kazanacak. Biz kazanacağız. Çünkü eğer bugün birine teşekkür edilecekse, bu teşekkürü en çok onlar hak ediyor. Bugün birine hakkını teslim edilecekse, o hakkın sahibi sizlersiniz."

Sendika üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

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(23.12.2021 18:30 / 24.12.2021 08:30) Eczanesi
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Berhan Eczanesi
Odunpazari
(23.12.2021 18:30 / 24.12.2021 08:30) Eczanesi
231220211830241220210830
Berhan Eczanesi
Odunpazari
(23.12.2021 18:30 / 24.12.2021 08:30) Eczanesi
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