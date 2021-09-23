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Eskişehir'de üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak

23.09.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.

2021-2022 akademik yılının başlamasıyla üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceğinden öğrencilerin çeşitli sebeplerle bir araya gelebilecekleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun da virüsün yayılım hızının artmasına neden olacağı değerlendirildiğinden sosyal mesafeyi azaltan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden toplanmaların önlenmesine, halk sağlığının korunmasını sağlamak ve koronavirüsün yayılım hızının artışına mahal vermemek için ilimizdeki üniversitelerde eğitim-öğretim görecek öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Eskişehir Valiliğince gerekli hizmetlerin verilmesine, pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara idari para cezası uygulanmasına, gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

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