YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

05.04.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler C.C. ile H.D'ye ait ev ve eklentilerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendiAtatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendi
Yozgat'ta 75 yaşındaki gurbetçi kadın sahipsiz köpeklere bahçesini açtıYozgat'ta 75 yaşındaki gurbetçi kadın sahipsiz köpeklere bahçesini açtı
Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldüMuğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
polis Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:06
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:53
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor

İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.