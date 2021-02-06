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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

06.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1,17 gram bonzai maddesi ve 3 adet tüfek ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem başlatılırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatılan şahıslardan birinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlandıktan son cezaevine teslim edildi.
‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan hakkında işlem yapılarak gözaltına alınan ve 06 Şubat 2021 günü Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen M.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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