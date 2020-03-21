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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 87,64 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 11,81 gram sentetik uyuşturucu, 0,44 gram kokain, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Bu kişilerden 6'sı emniyette, "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlının işlemlerininse sürdüğü öğrenildi.

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Operasyon Polis Uyuşturucu

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