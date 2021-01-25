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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

25.01.2021 08:46 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskibağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler T.Y, Ç.K. ve H.İ.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait evde yapılan aramalarda, pencereden maskenin içine sarılarak atılan 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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