Eskişehir'de uyuşturucu ticareti davasında 9 sanığa hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 9 tutuklu sanığa 9 yıl 2 ay ile 21 yıl 6 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan B.Ç, B.U, F.T, M.E, H.B, M.Ç, H.A, M.D. ve M.Ö. ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan M.S. ve B.Ç'yi 21 yıl 6 gün ve 41 bin 240 lira adli para cezasına, B.U'yu 16 yıl 6 ay ve 33 bin lira adli para cezasına, F.T, H.B, M.C, M.E'yi 11 yıl ve 22 bin lira adli para cezasına, H.D. ve M.D'yi 9 yıl 2 ay ve 18 bin 230 lira adli para cezasına mahkum etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl eylül ayında kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklanmıştı. Operasyonda 1 kilo 203 gram metamfetamin, 18,7 gram sentetik kannabinoid, 5,7 gram kimyasal madde, 1,52 gram esrar, 72 gram eroin ile uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

