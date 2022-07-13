Eskişehir'de yakalanan 21 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, Bankacılık Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan 3 yıl ila 10 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Yakalanan 21 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

