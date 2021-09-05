Eskişehir'de yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kişi kayalıklara düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Yerleşkesi'nde bulunan "C tepesi"nden yamaç paraşütüyle atlayan İsmail Özgül (52), rüzgarın ters esmesi nedeniyle kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Kurtarma ekiplerinin yanı sıra eğitim merkezi görevlileri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Özgül'ün bacağında kırıklar olduğunu tespit etti.

Özgül, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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